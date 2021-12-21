Черчесов озвучил памятку для тренера, как нужно работать с Дзюбой

Бывший главный тренер сборной Россиирассказал, как нужно работать с нападающим «Зенита»

Как известно, Дзюба ни разу не играл за сборную с тех пор, как пост главного тренера занял Валерий Газзаев.

« Памятка для тренера, как нужно работать с футболистом Дзюбой , чтобы выжимать максимум — пункт первый: принимать Артема таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, ранее на этой неделе Черчесов стал главным тренером венгерского «Ференцвароша».