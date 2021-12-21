Черчесов озвучил памятку для тренера, как нужно работать с Дзюбой

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов
рассказал, как нужно работать с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой
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Как известно, Дзюба ни разу не играл за сборную с тех пор, как пост главного тренера занял Валерий Газзаев.
«Памятка для тренера, как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум — пункт первый: принимать Артема таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».
Напомним, ранее на этой неделе Черчесов стал главным тренером венгерского «Ференцвароша».