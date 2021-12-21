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    Черчесов озвучил памятку для тренера, как нужно работать с Дзюбой

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит
    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как нужно работать с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

    Станислав Черчесов и Артем Дзюба
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    Станислав Черчесов и Артем Дзюба

    Как известно, Дзюба ни разу не играл за сборную с тех пор, как пост главного тренера занял Валерий Газзаев.

    «Памятка для тренера, как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум — пункт первый: принимать Артема таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

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    • Напомним, ранее на этой неделе Черчесов стал главным тренером венгерского «Ференцвароша».

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