Черчесов: Если мы поход на ЧМ начинаем с обсуждения сахара — это путь в никуда

Бывший главный тренер сборной Россиирассказал, что думает по поводу запрета на сахар в национальной команде, который ввел Валерий Карпин.

«Надеюсь, что Виктор Гончаренко на меня не обидится. Когда он пришел в ЦСКА, на сборах стоял на поле с флипчартом. Все увидели фотографию и начали говорить, что это новшество. Я после этого товарищу отправил фото 2007 года, где я с этим флипчартом уже стоял на поле в Тарасовке.

Я к чему веду: если мы про сахар не говорили, это значит, что у нас Безуглов и Мульченко его ложками в борщ насыпали? Если мы поход на чемпионат мира начинаем с обсуждения сахара — кушаем мы его или нет, то это путь в никуда. Скорее, уводим от второстепенного к главному», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

Напомним, ранее на этой неделе Черчесов стал главным тренером венгерского «Ференцвароша».