На ближайшем саммите ФИФА обсудит проведение чемпионата мира раз в два года

Президент ФИФАобъявил, что 20 декабря состоится саммит, на котором обсудят будущее футбола.

На нем обсудят реформы календаря национальных сборных и возможность проведения чемпионатов мира каждые два года, сообщает Sky Sports.

Инфантино пытается найти дополнительные источники дохода для ФИФА. В годы проведения чемпионатов мира выручка организации значительно вырастает. Например, по итогам ЧМ в 2018 году ФИФА заработала 4,6 миллиарда долларов, а за весь 2019 год всего 766 миллионов.

Сейчас игроки проводят в сборных около 50 дней в году — 80 процентов времени футболисты находятся в расположении клубов. ФИФА обещает сохранить такое распределение в случае реформ.

Отметим, что УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против данной идеи, считая, что изменения понизят интерес к чемпионату мира.