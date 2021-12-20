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    На ближайшем саммите ФИФА обсудит проведение чемпионата мира раз в два года

    Футбол ФИФА
    Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что 20 декабря состоится саммит, на котором обсудят будущее футбола.

    Джанни Инфантино
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    Джанни Инфантино

    На нем обсудят реформы календаря национальных сборных и возможность проведения чемпионатов мира каждые два года, сообщает Sky Sports.

    Инфантино пытается найти дополнительные источники дохода для ФИФА. В годы проведения чемпионатов мира выручка организации значительно вырастает. Например, по итогам ЧМ в 2018 году ФИФА заработала 4,6 миллиарда долларов, а за весь 2019 год всего 766 миллионов.

    Сейчас игроки проводят в сборных около 50 дней в году — 80 процентов времени футболисты находятся в расположении клубов. ФИФА обещает сохранить такое распределение в случае реформ.

    Отметим, что УЕФА и КОНМЕБОЛ выступают против данной идеи, считая, что изменения понизят интерес к чемпионату мира.

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