Алемани: Дембеле всегда говорил нам, что хочет остаться в «Барселоне»

Директор «Барселоны»рассказал о переговорах по продлению контракта с нападающим, сообщает Фабрицио Романо.

«Дембеле всегда говорил нам, что хочет остаться в "Барселоне". Сейчас наступает ключевой момент, мы планируем решить ситуацию с продлением его контракта до конца календарного года», — сказал Алемани.

