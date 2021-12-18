«Барселона» — «Эльче»: счет матча 3:2, обзор голов

Счет в матче на 16-й минуте открыли каталонцы. Дембеле навесил с углового с левого фланга, мяч полетел к линии вратарской, где из кучи-малы выпрыгнул Ферран и головой подрезал мяч под дальнюю штангу.
Спустя две минуты «Барса» удвоила счет. Лангле выполнил передачу на Гави, который ворвался слева в штрафную и прекрасным ударом в левый угол с рикошетом от штанги.
На 62-й минуте «Эльче» отыграл один мяч. Бое выполняет передачу на ход Тете, тот убежал в штрафную «Барселоны» и из её правой части нанес прекрасный удар в дальнюю девятку.
Минуту спустя счет сравнялся. Араухо обрезался в центре поля, «Эльче» убежал в быструю атаку. Тете прошел вдоль боковой линии штрафной и навесил к дальней штанге. Тер Штеген в прыжке не дотянулся до мяча, и Пере Милья в падении пробил головой с рикошетом от газона. Голкипер цеплял мяч, но тот всё равно влетел в угол ворот.
А на 85-й минуте Дембеле из центра покатил мяч открывавшемуся у левого угла штрафной Гави, тот сместился правее и прострелил немного назад, на Нико Гонсалеса, который обработал мяч у 11-метровой отметки и прекрасным ударом отправил его впритирку с ближней штангой.
Каталонцы набрали 27 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Примеры, обойдя «Валенсию». «Эльче» с 15 очками остался на 17-м месте.