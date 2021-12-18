«Барселона» — «Эльче»: счет матча 3:2, обзор голов

В матче 18-го тура чемпионата Испанииодержала домашнюю победу надсо счетом 3:2.

Счет в матче на 16-й минуте открыли каталонцы. Дембеле навесил с углового с левого фланга, мяч полетел к линии вратарской, где из кучи-малы выпрыгнул Ферран и головой подрезал мяч под дальнюю штангу.

Спустя две минуты «Барса» удвоила счет. Лангле выполнил передачу на Гави, который ворвался слева в штрафную и прекрасным ударом в левый угол с рикошетом от штанги.

На 62-й минуте «Эльче» отыграл один мяч. Бое выполняет передачу на ход Тете, тот убежал в штрафную «Барселоны» и из её правой части нанес прекрасный удар в дальнюю девятку.

Минуту спустя счет сравнялся. Араухо обрезался в центре поля, «Эльче» убежал в быструю атаку. Тете прошел вдоль боковой линии штрафной и навесил к дальней штанге. Тер Штеген в прыжке не дотянулся до мяча, и Пере Милья в падении пробил головой с рикошетом от газона. Голкипер цеплял мяч, но тот всё равно влетел в угол ворот.

А на 85-й минуте Дембеле из центра покатил мяч открывавшемуся у левого угла штрафной Гави, тот сместился правее и прострелил немного назад, на Нико Гонсалеса, который обработал мяч у 11-метровой отметки и прекрасным ударом отправил его впритирку с ближней штангой.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Эльче 3:2 Голы: 1:0 Ferran Jutgla (16'), 2:0 Pablo Gavira (19'), 2:1 Тете Моренте (62'), 2:2 Пере Милья (63'), 3:2 Николас Гонсалес (85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо, Эрик Гарсия, Клеман Лангле, Жорди Альба, Френки де Йонг (Рики Пуч, 76'), Серхио Бускетс, Pablo Gavira, Усман Дембеле, Ferran Jutgla (Николас Гонсалес, 72'), Abdessamad Ezzalzouli (Alex Balde, 89') Эльче: Лукас Бое, Лукас Перес, Фидель Чавес (Пере Милья, 60'), Омар Маскарель (Рауль Гутьеррес, 60'), Иван Марконе (Херард Гумбау, 46'), Хосан (Тете Моренте, 46'), Хоан Мохика (Хосема, 82'), Диего Гонсалес, Энсо Роко, Элибельтон Паласиос, Эдгар Бадия Предупреждения: Пере Милья (71'), Херард Гумбау (77'), Эрик Гарсия (79'), Энсо Роко (86'), Francisco Rodriguez (89')

Каталонцы набрали 27 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице Примеры, обойдя «Валенсию». «Эльче» с 15 очками остался на 17-м месте.