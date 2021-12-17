«Интер» расторг контракт с Эриксеном

Кристиан Эриксен Фото: globallookpress.com
«Иногда жизнь делает неожиданный поворот и направляет вас по пути, которого вы себе не могли представить. Каждый болельщик "Интера" молча наблюдал за играми команды, надеясь на Кристиана. Хотя "Интер" и Кристиан сейчас расстаются, связь между ними никогда не будет разорвана. Хорошие голы, победы и празднование чемпионства с болельщиками за пределами стадиона навсегда останутся в истории клуба», — говорится в сообщении пресс-службы.
Кристиан Эриксен покидает итальянский клуб на правах свободного агента.