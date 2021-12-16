Шанхай Порт — Гуанчжоу Сити: смотреть онлайн трансляцию 16.12.2021

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шанхай Порт»).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.
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