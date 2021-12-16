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    Шанхай Порт — Гуанчжоу Сити: смотреть онлайн трансляцию 16.12.2021

    Шанхай Порт — Гуанчжоу Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 15:00

    Футбол Китай. Суперлига Футбол Китая
    В 15:00 начнётся прямая трансляция матча «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу Сити» в чемпионате Китая по футболу.

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    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шанхай Порт»).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

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