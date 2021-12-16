Шанхай Порт — Гуанчжоу Сити: смотреть онлайн трансляцию 16.12.2021

В 15:00 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Китая по футболу.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Шанхай Порт»).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу Сити» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Шанхай Порт» — «Гуанчжоу Сити».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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