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    В «Реале» вспышка коронавируса, положительные тесты сдали Модрич и Марсело

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    В мадридском «Реале» зафиксирована вспышка коронавируса, сообщает пресс-служба клуба.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Положительные тесты сдали полузащитник Лука Модрич и защитник Марсело.

    «Реал» в ближайшем матче встретится на своем поле с «Кадисом». Игра пройдет 19 декабря в Мадриде.

    Модрич в текущем сезоне провел за «Реал» 18 матчей, в которых отметился 5 результативными передачами. Марсело сыграл в пяти матчах.

    «Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 17-ти туров.

    Напомним, в АПЛ на прошлой неделе было зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом.

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