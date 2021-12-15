В «Реале» вспышка коронавируса, положительные тесты сдали Модрич и Марсело

Лука Модрич Фото: globallookpress.com
Положительные тесты сдали полузащитник Лука Модрич и защитник Марсело.
«Реал» в ближайшем матче встретится на своем поле с «Кадисом». Игра пройдет 19 декабря в Мадриде.
Comunicado Oficial#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 15, 2021
Модрич в текущем сезоне провел за «Реал» 18 матчей, в которых отметился 5 результативными передачами. Марсело сыграл в пяти матчах.
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги после 17-ти туров.
Напомним, в АПЛ на прошлой неделе было зафиксировано 42 случая заражения коронавирусом.