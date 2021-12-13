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    Генеральный директор «Спартака» оценил первую часть сезона

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    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков подвёл итоги первой части сезона. Москвичи вышли из группы Лиги Европы с первого места, но в РПЛ идут лишь девятыми, сообщает источник.

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    «Наши результаты в Лиге Европы позитивные. Была задача выйти в 1/16, а вышли в 1/8 — это достижение команды. Что касается промежуточных итогов чемпионата России, то мы оцениваем их как неудовлетворительные. Да, были позитивные моменты, обидные проигрыши…. Было отсутствие удачи, как сегодня. Но можно констатировать факт — в чемпионате России команда нестабильна. В дальнейшем надо работать над стабильностью, чтобы "Спартак" одинаково стабильно показывал себя как в играх с "Наполи" и "Легией", так и в матчах с "Нижним Новгородом" и "Сочи", — сказал Мележиков.

    Следующий матч после зимнего перерыва в РПЛ состоится 25 февраля 2022 года, "Спартак" на домашней арене приймет ЦСКА.

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