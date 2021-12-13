Генеральный директор «Спартака» оценил первую часть сезона

Генеральный директор «Спартака»подвёл итоги первой части сезона. Москвичи вышли из группы Лиги Европы с первого места, но в РПЛ идут лишь девятыми, сообщает источник.

«Наши результаты в Лиге Европы позитивные. Была задача выйти в 1/16, а вышли в 1/8 — это достижение команды. Что касается промежуточных итогов чемпионата России, то мы оцениваем их как неудовлетворительные. Да, были позитивные моменты, обидные проигрыши…. Было отсутствие удачи, как сегодня. Но можно констатировать факт — в чемпионате России команда нестабильна. В дальнейшем надо работать над стабильностью, чтобы "Спартак" одинаково стабильно показывал себя как в играх с "Наполи" и "Легией", так и в матчах с "Нижним Новгородом" и "Сочи", — сказал Мележиков.

Следующий матч после зимнего перерыва в РПЛ состоится 25 февраля 2022 года, "Спартак" на домашней арене приймет ЦСКА.