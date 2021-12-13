Анчелотти: «Реал» здорово вел игру, отрабатывал в защите

Главный тренер «Реала»прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

«Мы сильно прибавили в игре в защите. Блок из игроков, действующих под нашими форвардами, предоставляет им свободное пространство для атак. Я не верю в "эффект Анчелотти".

У меня есть команда, которая меня не бросает, и я знаю, на что она способна на поле. Команда здорово вела игру, отрабатывала в защите. Это команда, а не просто сильные футболисты. Разница в этом.

Нас считают фаворитами в Ла Лиге? Вы оказываете на меня давление. На сегодня мы фавориты, да, мы были лучше других. Но мы концентрируемся на ближайших матчах, потому что если потеряешь голову, это может дорого обойтись», — приводит слова Анчелотти Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Реал» одержал 7-ю подряд победу в Ла Лиге и с 42 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. «Атлетико» с 29 баллами на счету находится на 4-й строчке.