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    Анчелотти: «Реал» здорово вел игру, отрабатывал в защите

    Футбол Футбол Испании Атлетико Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Атлетико» (2:0) в матче 17-го тура чемпионата Испании.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Мы сильно прибавили в игре в защите. Блок из игроков, действующих под нашими форвардами, предоставляет им свободное пространство для атак. Я не верю в "эффект Анчелотти".

    У меня есть команда, которая меня не бросает, и я знаю, на что она способна на поле. Команда здорово вела игру, отрабатывала в защите. Это команда, а не просто сильные футболисты. Разница в этом.

    Нас считают фаворитами в Ла Лиге? Вы оказываете на меня давление. На сегодня мы фавориты, да, мы были лучше других. Но мы концентрируемся на ближайших матчах, потому что если потеряешь голову, это может дорого обойтись», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Реал» одержал 7-ю подряд победу в Ла Лиге и с 42 очками продолжает возглавлять турнирную таблицу Примеры. «Атлетико» с 29 баллами на счету находится на 4-й строчке.

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