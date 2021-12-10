Стали известны возможные соперники «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы

После завершения группового этапа Лиги Европы определились все потенциальные соперникив 1/16 финала турнира.

По регламенту турнира в 1/16 финала команды, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, встречаются с клубами, спустившимися из Лиги чемпионов.

Возможными соперниками «Зенита» являются:

«Рейнджерс» (Шотландия), «Реал Сосьедад» (Испания), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Лацио» (Италия), «Брага» (Португалия), «Бетис» (Испания), «Динамо» З (Хорватия).

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы состоится 13 декабря в швейцарском Ньоне (начало в 15:00 по московскому времени).

Первые матчи 1/16 финала состоятся 17 февраля, ответные — 24 февраля.