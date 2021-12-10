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    Семак прокомментировал предстоящую жеребьёвку плей-офф ЛЕ

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями о жеребьёвке плейй-офф Лиги Европы, которая состоится 13 декабря, сообщает официальный сайт команды.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «На мой взгляд, все команды делятся на две группы. Есть те, которые выглядят более сильно на бумаге — это испанские, итальянские клубы. С некоторыми из них мы играли, либо против них уже играли российские клубы. Вторая группа — это также непростые соперники. Но мы дошли уже до того этапа, где не бывает легких команд, к тому же мы будем играть после зимней паузы. Только "Динамо" Загреб столкнется с аналогичной проблемой, когда им нужно будет возобновлять сезон после перерыва. Плюс существуют свои нюансы при подготовке к матчам Лиги Европы. Мы рады, что вышли туда, и посмотрим, что нужно будет сделать в перерыве, чтобы достойно выступить на всех фронтах. Нам предстоит впереди много игр — в Кубке России, чемпионате, Лиге Европы, кому-то еще играть за свои сборные. Непростой календарь», — сказал Семак.

    «Зенит» занял третье место в группе H Лиги чемпионов и вылетел в Лигу Европы. Команда начнет участие в турнире с 1/16 финала.

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