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    Голкипер «Локомотива»: Нам было тяжело забрать мяч у «Марселя»

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    Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков прокомментировал поражение от «Марселя» (0:1) в шестом туре Лиги Европы.

    Даниил Худяков
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    Даниил Худяков

    «Все ребята старались, бегали, отдавали все силы, но этого не хватило. Мы будем стараться, больше работать и придем к победам.

    "Марсель" — очень сильная команда, они хорошо контролируют мяч. Тяжело было забрать мяч и держать его у себя.

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    Конечно, я получил удовольствие от игры, но хотелось бы выигрывать, чтобы было больше положительных эмоций», — приводит слова 17-летнего вратаря «Матч ТВ».

    Напомним, «Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.

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