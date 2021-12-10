Голкипер «Локомотива»: Нам было тяжело забрать мяч у «Марселя»

Голкипер «Локомотива»прокомментировал поражение от(0:1) в шестом туре Лиги Европы.

«Все ребята старались, бегали, отдавали все силы, но этого не хватило. Мы будем стараться, больше работать и придем к победам.

"Марсель" — очень сильная команда, они хорошо контролируют мяч. Тяжело было забрать мяч и держать его у себя.

Кто самый опасный в составе соперника? Пайет, наверное. И Гендузи.

Конечно, я получил удовольствие от игры, но хотелось бы выигрывать, чтобы было больше положительных эмоций», — приводит слова 17-летнего вратаря «Матч ТВ».

Напомним, «Локомотив» занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков.