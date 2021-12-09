Бенатиа объявил о завершении игровой карьеры

Экс-защитник «Ювентуса», «Ромы» и «Баварии»завершил игровую карьеру. Об этом он объявил в своем Instagram.

«С детства у меня была одна мечта — стать профессиональным футболистом. Ради этого мне пришлось много работать, приносить жертвы, но прежде всего — ставить новые цели на каждом этапе карьеры.

Хвала богу, мне повезло стать профессиональным футболистом. Но как у нас говорят, самое тяжелое это не подписать свой первый контракт, а продлить свой последний. После 15 лет служения верой и правдой футболу, после выступлений в самых престижных турнирах я принял решение закончить карьеру», — написал Бенатиа.