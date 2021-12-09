Аллегри: «Ювентус» далеко не уйдет, если и дальше будет так транжирить моменты

Главный тренер «Ювентуса»прокомментировал результат матча с «Мальме» (1:0) в Лиге чемпионов.

«Отличный результат, но мы упустили слишком много моментов. "Ювентус" далеко не уйдет, если и дальше будет так транжирить моменты. Нам нужно прибавить в реализации и быть решительнее перед чужими воротами.

Тренер отметил, что встреча получилась тяжелой, несмотря на быстрый гол.

"Ювентус" упустил массу моментов. Это нужно исправлять, потому что мы не можем позволять, чтобы в таких играх вопрос о победителе долго оставался открытым», — приводит слова Аллегри Football Italia.

«Ювентус» набрал 15 очков в группе H и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места.