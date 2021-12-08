Стали известны 12 участников 1/8 финала Лиги чемпионов Фото: globallookpress.com
В первом раунде плей-офф сыграют: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» (все — Англия), ПСЖ (Франция), «Атлетико», «Реал» (оба — Испания), «Интер», «Ювентус» (оба — Италия), «Аякс» (Нидерланды), «Спортинг» (Португалия), «Бавария» (Германия).
Оставшиеся матчи заключительной стадии пройдут 8 декабря.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА пройдет 13 декабря. Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля. Ответные Матчи пройдут 8-9 и 15-16 марта.