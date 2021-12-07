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    Мбаппе: В Лиге чемпионов мы не можем позволить себе шалости

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    Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал комментарий после победы над «Брюгге» (4:1) в Лиге чемпионов.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Мы были настороже, потому что Лига чемпионов остается Лигой чемпионов. Все хотят играть здесь, мы не можем позволить себе шалости. Мы хорошо сыграли, стали лучше чувствовать друг друга. Я стараюсь помогать команде. У нет цели доказывать, кто здесь главный.

    Почему отдал пенальти Месси? Он нам понадобится и остается собой. По ходу сезона он нам пригодится, я уверен, что он поможет нам, когда это будет действительно важно.

    К этим матчам он должен подойти с уверенностью. Он зарядит ей и нас. То, что он сделал дубль, здорово для него, но также хорошо и для нас, на будущее», — цитирует француза RMC Sport.

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