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    «У "МЮ" мелочный менталитет». Ибрагимович рассказал, как из его зарплаты вычли фунт за сок

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    Нападающий «Милан» Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о периоде карьеры, который он провел в «Манчестер Юнайтед».

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    «Кое-что меня очень удивило. Все думают о "Манчестер Юнайтед" как о топ-клубе, одном из самых богатых и могущественных в мире, и со стороны это выглядит именно так. Но когда я там оказался там, то обнаружил мелочный и замкнутый менталитет.

    Однажды я был в отеле с командой перед матчем. В какой-то момент мне захотелось пить, я открыл мини-бар и выпил фруктового сока. Мы сыграли и поехали домой.

    Прошло какое-то время. Пришла моя зарплата. Как правило, я ничего не проверяю. Делаю это, обычно, в конце года, когда подвожу итоги. Но в тот раз, сам не знаю почему, мне стало любопытно, и я понял, что они вычли фунт из моей ежемесячной зарплаты.

    Я позвонил менеджеру команды: "Извините, почему вы вычли фунт из моей зарплаты?" Тот сказал: "Это за фруктовый сок из мини-бара". "Ты шутишь, серьезно?" — спросил я. "Нет. Здесь, если что-то заказываешь, надо заплатить за это", — ответил менеджер.

    Конечно, но я ведь приехал в отель не по своей воле. Я не был в отпуске. Это мое рабочее место. Если мне нужно играть и я хочу пить, я должен пить. Я не могу выйти на поле обезвоженным.

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    • Можете в это поверить? Фунт? В Италии никогда ничего подобного не случится. Это нюансы, которые имеют значение и вызывают уважение игроков.

    Еще каждый день меня просили показывать документы, чтобы попасть на базу. Я опускаю окно и говорю человеку у ворот: Послушай, друг, я уже месяц приезжаю сюда каждый день. Я лучший игрок в мире. Если ты все еще не узнаешь меня, значит, ты не на той работе», — написал Златан в своей автобиографии, отрывок из которой приводит The Athletic.

    Ибрагимович выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

    Напомним, ранее Ибрагимович подтвердил, что планирует продлить контракт с «Миланом».

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