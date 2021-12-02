Ибрагимович подтвердил, что планирует продлить контракт с «Миланом»

Нападающий «Милана»после победы над «Дженоа» (3:0) заявил, что хочет подписать новый контракт с клубом.

Действующее соглашение Ибрагимовича, которому в начале октября исполнилось 40 лет, рассчитано до конца текущего сезона.

«Благодаря команде я чувствую себя молодым и продолжаю наслаждаться футболом. Перед матчем мы даже обсуждали, как долго я еще буду играть.

Пиоли совсем недавно продлил контракт, а теперь то же самое должен сделать и я. Он, кстати, проделывает отличную работу», — приводит слова Златана Football Italia.

«Милан» в конце ноября подписал новый контракт с главным тренером команды Стефано Пиоли до лета 2023 года.

Ибрагимович в текущем чемпионате Италии провел девять матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Календарь и таблица Серии А

«Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии после 15-ти туров.