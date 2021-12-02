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    Ибрагимович подтвердил, что планирует продлить контракт с «Миланом»

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    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович после победы над «Дженоа» (3:0) заявил, что хочет подписать новый контракт с клубом.

    Златан Ибрагимович
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    Златан Ибрагимович

    Действующее соглашение Ибрагимовича, которому в начале октября исполнилось 40 лет, рассчитано до конца текущего сезона.

    «Благодаря команде я чувствую себя молодым и продолжаю наслаждаться футболом. Перед матчем мы даже обсуждали, как долго я еще буду играть.

    Пиоли совсем недавно продлил контракт, а теперь то же самое должен сделать и я. Он, кстати, проделывает отличную работу», — приводит слова Златана Football Italia.

    «Милан» в конце ноября подписал новый контракт с главным тренером команды Стефано Пиоли до лета 2023 года.

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    • Ибрагимович в текущем чемпионате Италии провел девять матчей, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

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    «Милан» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии после 15-ти туров.

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