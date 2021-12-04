«Рома» — «Интер»: счет матча 0:3, обзор голов

Миланскийодержал гостевую победу над(3:0) в матче 16-го тура чемпионата Италии.

Счет на 15-й минуте открыл турецкий хавбек Хакан Чалханоглу, а спустя десять минут он ассистировал Эдину Джеко.

Победную точку на 39-й минуте поставил Дензел Дюмфрис.

Футбол. Италия. Серия А Рома — Интер 0:3 Голы: 0:1 Хакан Чалханоглу (15'), 0:2 Эдин Джеко (24'), 0:3 Дензел Дюмфрис (39'), 0:1 Хакан Чалханоглу (15'), 0:2 Эдин Джеко (24'), : (37'), 0:3 Дензел Дюмфрис (39') Рома: Руй Патрисиу, Джанлука Манчини, Крис Смоллинг, Мараш Кумбула (Эдоардо Бове, 62'), Рожер Ибаньес, Жордан Верету (Cristian Volpato, 90'), Бриан Кристанте, Генрих Мхитарян, Matias Vina, Николо Дзаньоло, Эльдор Шомуродов Интер: Хоакин Корреа (Алексис Санчес, 59'), Эдин Джеко (Федерико Димарко, 76'), Иван Перишич, Хакан Чалханоглу (Стефано Сенси, 84'), Марсело Брозович, Николо Барелла (Артуро Видаль, 59'), Дензел Дюмфрис, Алессандро Бастони (Матиас Весино, 76'), Милан Шкриньяр, Danilo D'Ambrosio, Самир Ханданович Предупреждения: Рожер Ибаньес (37'), Николо Барелла (47'), Джанлука Манчини (63'), Николо Дзаньоло (75'), Рожер Ибаньес (37'), Николо Барелла (47'), Джанлука Манчини (63'), (63'), Николо Дзаньоло (75'), (75')

«Интер» набрал 37 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Рома», имея в активе 25 очков, располагается на пятом месте.

В следующем туре «Интер» на своем поле примет «Кальяри», а «Рома» дома встретится со «Специей».