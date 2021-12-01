Семак о «Золотом мяче»: У меня бы никогда не поднялась рука бросить камень в сторону Месси

Главный тренер «Зенита»высказался по поводу того, что «Золотой мяч» в этом году получил нападающий «ПСЖ», а не форвард «Баварии»

«Что касается полноценного календарного года, то, конечно, его вторая часть стала не самой удачной для Месси — Левандовски демонстрирует более стабильный уровень.

Но нужно понимать разницу: Роберт с точки зрения результата — лучший в мире игрок на данный момент, но с точки зрения качества Месси — уникальный футболист.

Я бы очень порадовался за Левандовски, если бы он выиграл "Золотой мяч", он его заслужил, но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука, чтобы бросить камень в сторону Месси», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, Месси ранее заявил, что Левандовски должны были вручить «Золотой мяч» в 2020-м году.