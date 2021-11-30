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    Месси: Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки

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    Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после получения седьмого «Золотого мяча».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Быть здесь снова — восхитительно. Два года назад я не знал, что может произойти. И вот я снова здесь. Теперь я играю за "ПСЖ", я очень счастлив.

    Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько лет мне осталось, но надеюсь, что много, ведь я люблю футбол.

    Спасибо партнерам по "Барсе", "ПСЖ" и сборной Аргентины. Мне чего-то не хватало, а теперь все наоборот.

    Я воплотил свою мечту, которую я очень хотел исполнить. Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки. Особенный вечер для меня», — цитирует Месси AS.

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