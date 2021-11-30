Месси: Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентиныподелился эмоциями после получения седьмого «Золотого мяча».

«Быть здесь снова — восхитительно. Два года назад я не знал, что может произойти. И вот я снова здесь. Теперь я играю за "ПСЖ", я очень счастлив.

Я действительно хочу продолжить борьбу за новые цели. Не знаю, сколько лет мне осталось, но надеюсь, что много, ведь я люблю футбол.

Спасибо партнерам по "Барсе", "ПСЖ" и сборной Аргентины. Мне чего-то не хватало, а теперь все наоборот.

Я воплотил свою мечту, которую я очень хотел исполнить. Этот приз в моих руках из-за того, что мы сделали на Кубке Америки. Особенный вечер для меня», — цитирует Месси AS.