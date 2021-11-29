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    Дерби Каунти — Куинз Парк Рейнджерс прямая трансляция 29.11.2021, смотреть онлайн

    Дерби Каунти — Куинз Парк Рейнджерс: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

    Футбол Чемпионшип Футбол Англии Куинз Парк Рейнджерс
    В 22:45 начнётся прямая трансляция матча «Дерби Каунти» — «Куинз Парк Рейнджерс» в английском Чемпионшипе.

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    Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Дерби Каунти» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Куинз Парк Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.50.

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дерби Каунти» — «Куинз Парк Рейнджерс».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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