Дерби Каунти — Куинз Парк Рейнджерс прямая трансляция 29.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав английском Чемпионшипе.

Последний матч между собой: «Куинз Парк Рейнджерс» — «Дерби Каунти» 0:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Куинз Парк Рейнджерс»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Куинз Парк Рейнджерс». Коэффициент ставки — 2.50.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Дерби Каунти» — «Куинз Парк Рейнджерс».

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