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    «Рейнджеры» загонят «баранов»?

    «Дерби Каунти» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Чемпионшип, 29 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Куинз Парк Рейнджерс»
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    Уэйн Руни
    «Дерби Каунти» сыграет на своем поле с «Куинз Парк Рейнджерс» в рамках 20-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 22:45 мск. «Дерби Каунти» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти» нынешний сезон откровенно проваливает. Однако вины Уэйна Руни в этом мало: у клуба сняли 21 очко из-за финансовых проблем.

    В минувшем туре «Дерби Каунти» дал бой одному из лидеров Чемпионшипа. Выездная ничья с «Фулхэмом» сойдет за отличный результат.

    К слову, этот зачетный балл стал первым в чемпионате. А вот если бы не было пресловутых «минус 21», «бараны» шли бы на 19 месте…

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    Против «Куинз Парк Рейнджерс» команда играет вполне успешно. Из пяти последних поединков «бараны» обменялись с соперником победами.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Рейнджеры» все мечтают об АПЛ. Вот и сейчас команда бьется за выход в пресловутые стыки.

    На текущий момент «Куинз Парк Рейнджерс» находится на 6 месте с гандикапом от седьмого в один балл. Более того, потенциально команда может подняться в тройку, если выиграет этот матч.

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    • В предыдущем туре «Куинз Парк Рейнджерс» добыл вторую победу подряд. Дома минимально был обыгран «Хаддерсфилд».

    Более того, «рейнджеры» не проигрывают уже более месяца. Причем в своих последних двух матчах команда не пропускала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Дерби Каунти» — за 2.80.

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    «Дерби Каунти» дает бой всем соперникам, и постарается добыть хотя бы балл.

    «Рейнджнеры» сейчас на подъеме, что и доказывают в осеннем цикле.

    Гости смотрятся выгоднее проблемной команды Руни. Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.50.

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    «Дерби Каунти» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 29.11.2021. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» загонят «баранов»?
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