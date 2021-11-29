«Дерби Каунти»
«Дерби Каунти» нынешний сезон откровенно проваливает. Однако вины Уэйна Руни в этом мало: у клуба сняли 21 очко из-за финансовых проблем.
В минувшем туре «Дерби Каунти» дал бой одному из лидеров Чемпионшипа. Выездная ничья с «Фулхэмом» сойдет за отличный результат.
К слову, этот зачетный балл стал первым в чемпионате. А вот если бы не было пресловутых «минус 21», «бараны» шли бы на 19 месте…
Против «Куинз Парк Рейнджерс» команда играет вполне успешно. Из пяти последних поединков «бараны» обменялись с соперником победами.
«Куинз Парк Рейнджерс»
«Рейнджеры» все мечтают об АПЛ. Вот и сейчас команда бьется за выход в пресловутые стыки.
На текущий момент «Куинз Парк Рейнджерс» находится на 6 месте с гандикапом от седьмого в один балл. Более того, потенциально команда может подняться в тройку, если выиграет этот матч.
В предыдущем туре «Куинз Парк Рейнджерс» добыл вторую победу подряд. Дома минимально был обыгран «Хаддерсфилд».
Более того, «рейнджеры» не проигрывают уже более месяца. Причем в своих последних двух матчах команда не пропускала.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 2.50, на ничью за 3.40, а на «Дерби Каунти» — за 2.80.
«Дерби Каунти» дает бой всем соперникам, и постарается добыть хотя бы балл.
Гости смотрятся выгоднее проблемной команды Руни. Наши прогноз и ставка — Победа «Куинз Парк Рейнджерс» с коэффициентом 2.50.