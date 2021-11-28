«Милан» — «Сассуоло»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 14-го тура чемпионата Италиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 1:3.

Счет на 21-й минуте открыли «россонери». Тео Эрнандес навесил слева после короткого розыгрыша углового на ближнюю штангу, Алессио Романьоли нанёс удар головой, и от рук Консильи мяч отскочил в сетку.

Спустя три минуты гости отыгрались. Джанлука Скамакка выстрелил с дальней дистанции, и мяч от перекладины опустился в правый угол ворот Меньяна.

А на 33-й минуте «Сассуоло» повел благодаря автоголу. Берарди навесил справа с углового, Флоренци неудачно попал по мячу головой, Тео Эрнандес с дальней штанги выбил мяч прямо на ногу Скамакке, который вонзил снаряд в сетку с помощью рикошета от Симона Кьяера, на которого и записали гол.

На 66-й минуте Доменико Берарди, раскачавший Романьоли, с правой стороны с острого угла послал мяч в дальний угол между ног Меньяна.

На 77-й минуте «Милан» остался в меньшинстве. Чтобы не выпустить Дефреля один на один с вратарём, Романьоли завалил его возле своей штрафной и получил прямую красную карточку.

Футбол. Италия. Серия А Милан — Сассуоло 1:3 Голы: 1:0 Алессио Романьоли (21'), 1:1 Gianluca Scamacca (24'), 1:2 Симон Кьер (автогол) (33'), 1:3 Доменико Берарди (66') Милан: Мик Меньян, Алессандро Флоренци (Пьетро Пеллегри, 68'), Симон Кьер, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес, Исмаэль Беннасер (Сандро Тонали, 61'), Тьемуэ Бакайоко (Франк Кессье, 46'), Алексис Салемакерс (Пьер Калюлю, 80'), Браим Диас (Жуниор Мессьяс, 46'), Рафаэл Леау, Златан Ибрагимович Сассуоло: Gianluca Scamacca (Грегоре Дефрель, 59'), Джакомо Распадори (Влад Кирикеш, 90'), Доменико Берарди (Хамед Траоре, 80'), Matheus Henrique (Йереми Тольян, 80'), Максим Лопес, Davide Frattesi (Абдау Харрауи, 80'), Гиоргос Кирьякопулос, Джанмарко Феррари, Кан Айхан, Мерт Мюльдюр, Андреа Консильи Предупреждения: Максим Лопес (27'), Джакомо Распадори (38'), Исмаэль Беннасер (53'), Тео Эрнандес (54'), Сандро Тонали (71'), Симон Кьер (73') Удаление: Алессио Романьоли (77')

«Милан» потерпел второе поражение в чемпионате Италии и упустил возможность выйти в лидеры, оставшись с 32 очками (2-е место), «Сассуоло» поднялся на 12-е место, набрав 18 очков.

Календарь и таблица Серии А

В следующем туре пройдут матчи «Дженоа» — «Милан» и «Сассуоло» — «Наполи».