«Милан» — «Сассуоло»: счет матча 1:3, обзор голов

Счет на 21-й минуте открыли «россонери». Тео Эрнандес навесил слева после короткого розыгрыша углового на ближнюю штангу, Алессио Романьоли нанёс удар головой, и от рук Консильи мяч отскочил в сетку.
Спустя три минуты гости отыгрались. Джанлука Скамакка выстрелил с дальней дистанции, и мяч от перекладины опустился в правый угол ворот Меньяна.
А на 33-й минуте «Сассуоло» повел благодаря автоголу. Берарди навесил справа с углового, Флоренци неудачно попал по мячу головой, Тео Эрнандес с дальней штанги выбил мяч прямо на ногу Скамакке, который вонзил снаряд в сетку с помощью рикошета от Симона Кьяера, на которого и записали гол.
На 66-й минуте Доменико Берарди, раскачавший Романьоли, с правой стороны с острого угла послал мяч в дальний угол между ног Меньяна.
На 77-й минуте «Милан» остался в меньшинстве. Чтобы не выпустить Дефреля один на один с вратарём, Романьоли завалил его возле своей штрафной и получил прямую красную карточку.
«Милан» потерпел второе поражение в чемпионате Италии и упустил возможность выйти в лидеры, оставшись с 32 очками (2-е место), «Сассуоло» поднялся на 12-е место, набрав 18 очков.
В следующем туре пройдут матчи «Дженоа» — «Милан» и «Сассуоло» — «Наполи».