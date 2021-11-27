Бавария — Арминия: смотреть онлайн трансляцию 27.11.2021

Последний матч между собой: «Бавария» — «Арминия» 3:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Арминия». Коэффициент ставки — 1.94.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Бавария»).
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