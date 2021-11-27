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    Сможет ли «Бавария» разгромить «Арминию»?

    «Бавария» — «Арминия». Прогноз (к. 1.94) и ставки на чемпионат Германии 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Арминия»
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    Роберт Левандовски
    «Бавария» сыграет на своем поле против «Арминии» в рамках 13-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 27 ноября в Мюнхене, начало — в 20:30 мск. «Бавария» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 27 Ноября 2021 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 20:30 Арминия Арминия
  • Билефельд
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    Коэффициенты на матч Бавария — Арминия
  • 1
  • 1.08
  • X
  • 11.50
  • 2
  • 25.00
  • Ставка!
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    «Бавария»

    «Бавария» единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги после 12-ти туров. В активе действующего чемпиона 28 очков, на одно больше, чем у дортмундской «Боруссии».

    Отрыв мог быть больше, если бы «Бавария» в прошлом туре не проиграла «Аугсбургу». Рекордмайстер неожиданно уступил на поле 15-й команды чемпионата со счетом 1:2. Один из тех случаев, когда команду Юлиана Нагельсманна подвела реализация.

    Вскоре после этого «Бавария» выиграла пятый матч кряду в Лиге чемпионов. Мюнхенцы одержали гостевую победу над киевским «Динамо» (2:1). Роберт Левандовски забил шикарный гол ударом через себя.

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  • 24/11/2021

    • Стоит отметить, что у «Баварии» сейчас непростая кадровая ситуация. На самоизоляции находятся Йозуа Киммих и Серж Гнабри, а также еще несколько футболистов. Пока еще не ясно, смогут ли они сыграть с «Арминией».

    «Арминия»

    «Арминия» тем временем находится на предпоследнем месте. В 12-ти матчах гости набрали лишь девять очков.

    До сих пор «Арминия» одержала лишь одну победу. В начале месяца клуб из Билефельда выиграл на выезде у «Штутгарта».

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    При этом «Арминия» уже шесть раз сыграла вничью. Ситуация, конечно, непростая, но безнадежной ее нельзя назвать. Все основные конкуренты находятся рядом.

    «Арминия» не смогла забить только в одном гостевом матче Бундеслиги.

    Прогноз и ставка

    На «Баварию» в этом матче можно поставить за 1.10, ничью букмекеры предлагают за 13.25, а победу «Арминии» — за 30.00.

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    Интересно, что в прошлом сезоне «Бавария» сенсационно сыграла вничью с «Арминией» (3:3) на своем поле.

    Несмотря на то, что у «Баварии» действительно есть проблемы с составом, это вряд ли помешает ей набрать три очка в предстоящем матче. На этот раз «Арминия» может не рассчитывать на снисходительное отношение со стороны гранда.

    Ставка — тотал «Баварии» больше 3,5 за 1.94.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал каждого тайма больше 1,5 за 2.50.

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    «Бавария» — «Арминия»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Бавария» разгромить «Арминию»?
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