Мура — Тоттенхэм прямая трансляция 25.11.2021, смотреть онлайн

В 20:45 начнётся прямая трансляция матчав группе G Лиги конференций.

В турнирной таблице «Мура» занимает 4 место с 0 очками, «Тоттенхэм» — 2 место с 7 очками.

Последний матч между собой: «Тоттенхэм» — «Мура» 5:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Тоттенхэм»).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мура» — «Тоттенхэм». Коэффициент ставки — 2.41.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Мура» — «Тоттенхэм».

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