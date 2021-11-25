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    «Шпоры» разгромят проблемных словенцев?

    «Мура» — «Тоттенхэм». Прогноз, ставка (к. 2.41) на футбол, Лига конференций, 25 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Мура» — «Тоттенхэм»
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    Харри Кейн
    «Мура» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Мура» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 25 Ноября 2021 года
    Мура
  • Лига конференций. Группа G
    •  Мура 20:45 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
    •
    Коэффициенты на матч Мура — Тоттенхэм
  • 1
  • 16.00
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 1.19
  • Ставка!
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    «Мура»

    «Мура» эту Лигу конференций просто-таки провалила. Словенцы позорно уступили во всех четырех предыдущих поединках.

    Более того, забив дважды, команда пропустила в свои ворота 10 мячей. Причем половина как забитых, так и пропущенных голов пришлась на первый матч с англичанами (5:1).

    В этой встрече, откровенно говоря, словенцам мало что светит. Особенно если учесть, что соперник борется за лидерство в группе.

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    В этой встрече хозяевам наверняка сыграют от обороны. И здесь возникает главный вопрос: сколько мячей побывает в их воротах?!

    «Тоттенхэм»

    «Шпоры» с 7 очками находятся на 2 месте. Несомненно, основной целью команды Антонио Конте является обогнать «Ренн».

    В своем чемпионате «Тоттенхэм» выиграл свой последний матч. Дома «шпоры» с трудом одолели «Лидс» (2:1).

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    • Наверняка англичане должны образом настроятся на выезд в Словению. Да и Харри Кейн надеется взгромоздиться на первое место в споре бомбардиров.

    Сейчас в активе лидера атак «Тоттенхэма» три мяча. А ведь забить в составе англичан может кто угодно. Например, Сон Хын Мин.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.18, на ничью за 7.10, а на «Муру» — за 15.00.

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    Хозяева будут думать, разве что, о сохранении своего престижа.

    Лондонцы намерены догнать лидера группы «Ренн», и наверняка добудут уверенную победу.

    Матерая атака гостей во главе с Кейном не оставит шансов словенцам. Наши прогноз и ставка — Фора «Тоттенхэма» -2.5 с коэффициентом 2.41.

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    «Мура» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (2.41), статистика, коэффициенты матча 25.11.2021. Прогнозы на футбол. «Шпоры» разгромят проблемных словенцев?
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