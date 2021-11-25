«Мура»
«Мура» эту Лигу конференций просто-таки провалила. Словенцы позорно уступили во всех четырех предыдущих поединках.
Более того, забив дважды, команда пропустила в свои ворота 10 мячей. Причем половина как забитых, так и пропущенных голов пришлась на первый матч с англичанами (5:1).
В этой встрече, откровенно говоря, словенцам мало что светит. Особенно если учесть, что соперник борется за лидерство в группе.
Все прогнозы на Лигу конференций
В этой встрече хозяевам наверняка сыграют от обороны. И здесь возникает главный вопрос: сколько мячей побывает в их воротах?!
«Тоттенхэм»
«Шпоры» с 7 очками находятся на 2 месте. Несомненно, основной целью команды Антонио Конте является обогнать «Ренн».
В своем чемпионате «Тоттенхэм» выиграл свой последний матч. Дома «шпоры» с трудом одолели «Лидс» (2:1).
Наверняка англичане должны образом настроятся на выезд в Словению. Да и Харри Кейн надеется взгромоздиться на первое место в споре бомбардиров.
Сейчас в активе лидера атак «Тоттенхэма» три мяча. А ведь забить в составе англичан может кто угодно. Например, Сон Хын Мин.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.18, на ничью за 7.10, а на «Муру» — за 15.00.
Хозяева будут думать, разве что, о сохранении своего престижа.
Матерая атака гостей во главе с Кейном не оставит шансов словенцам. Наши прогноз и ставка — Фора «Тоттенхэма» -2.5 с коэффициентом 2.41.