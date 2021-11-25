«Мура» сыграет на своем поле с «Тоттенхэмом» в рамках 5-го тура группового турнира Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:45 мск. «Мура» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мура»

«Мура» эту Лигу конференций просто-таки провалила. Словенцы позорно уступили во всех четырех предыдущих поединках.

Более того, забив дважды, команда пропустила в свои ворота 10 мячей. Причем половина как забитых, так и пропущенных голов пришлась на первый матч с англичанами (5:1).

В этой встрече, откровенно говоря, словенцам мало что светит. Особенно если учесть, что соперник борется за лидерство в группе.

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В этой встрече хозяевам наверняка сыграют от обороны. И здесь возникает главный вопрос: сколько мячей побывает в их воротах?!

«Тоттенхэм»

«Шпоры» с 7 очками находятся на 2 месте. Несомненно, основной целью команды Антонио Конте является обогнать «Ренн».

В своем чемпионате «Тоттенхэм» выиграл свой последний матч. Дома «шпоры» с трудом одолели «Лидс» (2:1).

Наверняка англичане должны образом настроятся на выезд в Словению. Да и Харри Кейн надеется взгромоздиться на первое место в споре бомбардиров.

Сейчас в активе лидера атак «Тоттенхэма» три мяча. А ведь забить в составе англичан может кто угодно. Например, Сон Хын Мин.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тоттенхэм» за 1.18, на ничью за 7.10, а на «Муру» — за 15.00.

Хозяева будут думать, разве что, о сохранении своего престижа.

Лондонцы намерены догнать лидера группы «Ренн», и наверняка добудут уверенную победу.

Матерая атака гостей во главе с Кейном не оставит шансов словенцам. Наши прогноз и ставка — Фора «Тоттенхэма» -2.5 с коэффициентом 2.41.