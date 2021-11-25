«Атлетико» — «Милан»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Счет в матче был открыт на 87-й минуте. Тео из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Кесси.
Франк зацепился за мяч и выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Жуниор Мессьяс в свою очередь очень хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под правый угол ворот.
Группа В: 1. «Ливерпуль» — 12 очков; 2. «Порту» — 5; 3. «Атлетико» — 4; 4. «Милан» — 4.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В заключительном туре 7 декабря «Милан» сыграет дома против «Ливерпуля». «Атлетико» в этот же день встретится в гостях с «Порту».