«Атлетико» — «Милан»: счет матча 0:1, обзор гола

Мадридский «Атлетико» потерпел домашнее поражение от(0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

Счет в матче был открыт на 87-й минуте. Тео из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Кесси.

Франк зацепился за мяч и выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Жуниор Мессьяс в свою очередь очень хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под правый угол ворот.

Группа В: 1. «Ливерпуль» — 12 очков; 2. «Порту» — 5; 3. «Атлетико» — 4; 4. «Милан» — 4.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В заключительном туре 7 декабря «Милан» сыграет дома против «Ливерпуля». «Атлетико» в этот же день встретится в гостях с «Порту».