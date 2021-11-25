ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Временно первые. Соболев и Селихов принесли «Спартаку» победу над «Наполи»
  • 20:27
    • «Спартак» удержал победу над «Наполи» и возглавил группу C
  • 00:58
    • «Спортинг» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/8 финала ЛЧ
  • 00:55
    • «Милан» вырвал победу у «Атлетико» и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ
  • 00:50
    • «Ман Сити» обыграл ПСЖ, уступая 0:1
  • 00:46
    • «Реал» разгромил «Шериф» и вернул себе первое место в группе D
    Все новости спорта

    «Милан» вырвал победу у «Атлетико» и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ

    «Атлетико» — «Милан»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Атлетико Футбол Италии Милан
    Мадридский «Атлетико» потерпел домашнее поражение от «Милана» (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов в группе В.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 87-й минуте. Тео из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Кесси.

    Франк зацепился за мяч и выполнил хорошую подачу в центр штрафной площади, Жуниор Мессьяс в свою очередь очень хорошо выпрыгнул и головой отправил мяч под правый угол ворот.

    Группа В: 1. «Ливерпуль» — 12 очков; 2. «Порту» — 5; 3. «Атлетико» — 4; 4. «Милан» — 4.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В заключительном туре 7 декабря «Милан» сыграет дома против «Ливерпуля». «Атлетико» в этот же день встретится в гостях с «Порту».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Наберет ли «Локо» очки в домашнем матче с «Лацио»?
  • «Локомотив» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Заря» даст бой команде Моуринью?
  • «Рома» — «Заря». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Ставка на тотал меньше в Монако
  • «Монако» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.61
  • Экспресс дня 25 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Локомотив — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Рома — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Монако — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Мура — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Галатасарай — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лестер — Легия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Рапид В — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Ак Барс — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры