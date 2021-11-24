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    Луческу назвал позитивным моментом «рост команды»

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    Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал поражение от «Баварии» (1:2) в матче Лиги чемпионов.

    Мирча Луческу
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    Мирча Луческу

    «Этот гол мог прийти и раньше — в двух матчах с "Барселоной" или во встрече с "Бенфикой". Но, к сожалению, не получилось. В этих матчах была ровная игра. Мы могли добиться и большего. А игра в Мюнхене была проиграна после того злосчастного пенальти, который нас дестабилизировал.

    В сегодняшнем матче я просил ребят сыграть с такой самоотдачей и уверенностью, чтобы они могли уйти с поля с высоко поднятой головой. Забитый гол важен для нас, но, повторюсь, мы могли забить его и в предыдущих играх.

    Я не думаю, что поле кому-то мешало. Мы профессионалы и должны играть в любую погоду. Сегодня мы встречались с соперником, который уже долгие годы доминирует и в чемпионате Германии, и на европейской арене. "Бавария" имеет в своем распоряжении очень хороших игроков. Вы видели, как Левандовски сегодня забил, как он действует на острие атаки. Поэтому я не считаю, что поле могло кому-то помешать. Мы должны играть при любой погоде.

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    • Как я уже сказал, в Мюнхене мы играли хорошо до пенальти, который арбитр назначил очень легко. В первом тайме хорошо действовали, хорошо выбегали в контратаки. Андриевский допустил ошибку из-за нехватки опыта, а соперники такого уровня, как "Бавария", подобных моментов не прощают. Во втором тайме мы сникли, позволили сопернику больше играть.

    Я отбросил пропущенные в том матче голы и взял все хорошее от нашей игры — в организации обороны, в плане выхода в контратаки, и показал все это ребятам при подготовке к сегодняшнему поединку. Сегодня мы действовали лучше, чем в Мюнхене, играли хорошо. На Буяльском был пенальти: если бы его назначили и мы бы открыли счет, то картина на поле стала бы наверняка другой. Но в целом, сегодня мы сыграли намного увереннее и смелее, чем в Мюнхене.

    Позитивный момент в этих играх — это рост команды. Ребята стали действовать увереннее и смелее, они почувствовали, как свой талант и работоспособность можно направить на результат. Это радует, прогресс виден. Мы играли на равных с "Бенфикой" и "Барселоной", тогда как эти соперники проигрывали "Баварии" с более крупным счетом, чем мы сегодня.

    Повторюсь, что гранды всегда пользуются особым отношением со стороны судей, они их защищают. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Мы не заслуживали сегодня поражения», — приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо».

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