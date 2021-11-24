Кардифф Сити — Халл Сити: смотреть онлайн трансляцию 24.11.2021

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав английском Чемпионшипе.

В турнирной таблице «Кардифф Сити» занимает 20 место с 18 очками, «Халл Сити» — 21 место с 15 очками.

Последний матч между собой: «Кардифф Сити» — «Халл Сити» 3:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Халл Сити»).

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