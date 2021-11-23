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    Умяров: Первая игра с «Наполи» внушает надежду

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    Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал предстоящий матч команды против «Наполи» на групповом этапе Лиги Европы.

    Наиль Умяров
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    Наиль Умяров

    «Мы профессионалы, готовимся от игры к игре. Настраиваемся позитивно, настраиваемся во всеоружии. Хотим победить, это самое главное.

    Самое главное то, что мы не выигрывали полтора месяца. Это должно настраивать несмотря ни на что. Мы все хотим победить.

    Первая игра с "Наполи" внушает надежду. Хорошо, что удалось добиться результата там. Постараемся добиться результата здесь.

    Уверенность приходит от матча к матчу. Когда мы не выигрываем, это тяжело. Нужно побеждать. Я не думаю, что для меня что-то изменилось в последнее время», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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