Нагельсман: Не бывает такого, чтобы матч Лиги чемпионов не был важным

Главный тренер мюнхенской «Баварии»поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в 5-м туре группового этапа Лиге чемпионов.

«Не бывает такого, чтобы матч Лиги чемпионов не был важным. Радует, что вопрос о выходе в плей-офф уже не стоит, но нам нужно поработать над теми вещами, с которыми возникли проблемы в игре против "Аугсбурга" (1:2) и ранее. Нужно сделать шаг вперед.

Несмотря на то, что нам пришлось внести изменения в состав, мы остаемся очень, очень хорошей командой. Завтра важный матч», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Прогноз на матч «Динамо» Киев — «Бавария»

Поединок «Динамо» и «Баварии состоится 23 ноября. Начало встречи запланировано на 20:45 по мск.