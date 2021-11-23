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    Нагельсман: Не бывает такого, чтобы матч Лиги чемпионов не был важным

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    Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча с киевским «Динамо» в 5-м туре группового этапа Лиге чемпионов.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Не бывает такого, чтобы матч Лиги чемпионов не был важным. Радует, что вопрос о выходе в плей-офф уже не стоит, но нам нужно поработать над теми вещами, с которыми возникли проблемы в игре против "Аугсбурга" (1:2) и ранее. Нужно сделать шаг вперед.

    Несмотря на то, что нам пришлось внести изменения в состав, мы остаемся очень, очень хорошей командой. Завтра важный матч», — цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

    Прогноз на матч «Динамо» Киев — «Бавария»

    Поединок «Динамо» и «Баварии состоится 23 ноября. Начало встречи запланировано на 20:45 по мск.

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