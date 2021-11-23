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    СМИ: Киммих может покинуть «Баварию» из-за ситуации с вакцинацией

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    Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих задумался об уходе из команды, утверждает Todofichajes.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    Ситуация связана с нежеланием Киммиха вакцинироваться от коронавируса.

    Ранее стало известно, что руководство «Баварии» решило не выплачивать непривитым игрокам часть зарплаты за период карантина.

    Киммих, который ранее был на самоизоляции из-за контакта с лицом, заразившимся коронавирусом, может потерять 768 тысяч евро.

    Сообщается, что Киммиха возмутили такие санкции. Футболист даже задумался о том, чтобы сменить команду.

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    • Одним из претендентов на Киммиха называют мадридский «Реал», куда минувшим летом перешел бывший защитник «Баварии» Давид Алаба.

    Киммих, как известно, ранее призывал вакцинироваться население Германии, но сам пока отказывается делать прививку, так как хочет больше знать о долгосрочных последствиях.

    Напомним, в конце октября, несмотря на полную вакцинацию, коронавирусом заразился главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

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