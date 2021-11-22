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    «Бавария» не будет выплачивать непривитым игрокам зарплату за период карантина

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    «Бавария» намерена не выплачивать непривитым футболистам зарплату за период, который они провели на самоизоляции.

    Йозуа Киммих
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    Йозуа Киммих

    Ранее стало известно, что «Бавария» отправила на карантин Эрика-Максима Шупо-Мотинга, Микаэля Кюизанса, Сержа Гнабри и Джамала Мусиалу. Им пришлось изолироваться из-за контакта с человеком, чей тест на коронавирус оказался положительным.

    Все эти футболисты, а также Йозуа Киммих, не проходили вакцинацию против коронавируса.

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    • По информации Sport1, руководство «Баварии» сообщило игрокам о решении не выплачивать им часть зарплаты за период карантина.

    Отмечается, что Киммих, который ранее тоже был на самоизоляции, может потерять из-за этого 768 тысяч евро.

    Киммих, как известно, ранее призывал вакцинироваться население Германии, но сам пока отказывается делать прививку, так как хочет больше знать о долгосрочных последствиях.

    Напомним, в конце октября, несмотря на полную вакцинацию, коронавирусом заразился главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

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