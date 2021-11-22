«Бавария» не будет выплачивать непривитым игрокам зарплату за период карантина

намерена не выплачивать непривитым футболистам зарплату за период, который они провели на самоизоляции.

Ранее стало известно, что «Бавария» отправила на карантин Эрика-Максима Шупо-Мотинга, Микаэля Кюизанса, Сержа Гнабри и Джамала Мусиалу. Им пришлось изолироваться из-за контакта с человеком, чей тест на коронавирус оказался положительным.

Все эти футболисты, а также Йозуа Киммих, не проходили вакцинацию против коронавируса.

По информации Sport1, руководство «Баварии» сообщило игрокам о решении не выплачивать им часть зарплаты за период карантина.

Отмечается, что Киммих, который ранее тоже был на самоизоляции, может потерять из-за этого 768 тысяч евро.

Киммих, как известно, ранее призывал вакцинироваться население Германии, но сам пока отказывается делать прививку, так как хочет больше знать о долгосрочных последствиях.

Напомним, в конце октября, несмотря на полную вакцинацию, коронавирусом заразился главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.