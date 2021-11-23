Игонин: Хотел бы, чтобы как минимум «Зенит» вничью сыграл

Экс-игрок «Зенита»поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча с «Мальме» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Все еврокубковые встречи тяжело складываются для российских команд. Это совершенно другого уровня турнир, и соперники в среднем здесь выше уровнем, чем у нас в чемпионате. Так что каждую такую игру можно выносить за скобки.

Хотел бы, чтобы как минимум "Зенит" вничью сыграл. Казалось бы, по всем раскладам у нас команда чуть мастеровитее, но опять же это выездная игра, плюс это Лига чемпионов. Поэтому здесь нужно просто надеяться, что не будет каких-то экстренных вещей, связанных с удалениями или ошибками футболистов.

Я думаю, что мы должны добывать очки, и ничьей нам вполне достаточно, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы. Нам нужен положительный результат, позволяющий после зимней паузы играть в еврокубках», — цитирует Игонина Rusfootball.

Прогноз на матч «Мальме» — «Зенит»

Матч «Мальме» — «Зенит» состоится 23 ноября, начало — 23:00 по мск.