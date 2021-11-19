Черноморец Од — Динамо К: смотреть онлайн трансляцию 19.11.2021

В 20:30 начнётся прямая трансляция матчав чемпионате Украины по футболу.

Последний матч между собой: «Динамо К» — «Черноморец Од» 2:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Черноморец Од» — «Динамо К». Коэффициент ставки — 2.16.

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