Экс-футболист «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса

Бывший полузащитник «Крыльев Советов»скончался на 43-м году жизни, сообщает официальный сайт самарского клуба.

«Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность.

Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

Ранее стало известно, что Ковба оказался в реанимации в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией.

За12 сезонов в самарском клубе Ковба провел 288 матчей во всех турнирах, становился бронзовым призером чемпионата России-2004 и финалистом Кубка России.