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    Экс-футболист «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса

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    Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Денис Ковба скончался на 43-м году жизни, сообщает официальный сайт самарского клуба.

    Денис Ковба
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    Денис Ковба

    «Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность.

    Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

    Ранее стало известно, что Ковба оказался в реанимации в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией.

    За12 сезонов в самарском клубе Ковба провел 288 матчей во всех турнирах, становился бронзовым призером чемпионата России-2004 и финалистом Кубка России.

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