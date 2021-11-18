Экс-футболист «Крыльев Советов» Ковба умер от коронавируса

Денис Ковба Фото: kc-camapa.ru
«Денис Ковба был одним из любимцев самарских болельщиков, которые уважали его за самоотверженность и надежность.
Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит глубокие соболезнования родным и близким Дениса Ковбы. Мы скорбим вместе с вами…», — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».
Ранее стало известно, что Ковба оказался в реанимации в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией.
За12 сезонов в самарском клубе Ковба провел 288 матчей во всех турнирах, становился бронзовым призером чемпионата России-2004 и финалистом Кубка России.