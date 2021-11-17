Краснодар-2 — СКА-Хабаровск прямая трансляция 17.11.2021, смотреть онлайн

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

В турнирной таблице «Краснодар-2» занимает 14 место с 26 очками, «СКА-Хабаровск» — 4 место с 40 очками.

Последний матч между собой: «СКА-Хабаровск» — «Краснодар-2» 1:0 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск». Коэффициент ставки — 2.55.

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Краснодар-2» — «СКА-Хабаровск».

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