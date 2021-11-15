Польша — Венгрия: смотреть онлайн трансляцию 15.11.2021

В 22:45 начнётся прямая трансляция матчав группе I отборочного турнира к ЧМ-2022.

В турнирной таблице «Польша» занимает 2 место с 20 очками, «Венгрия» — 4 место с 14 очками.

Последний матч между собой: «Венгрия» — «Польша» 3:3 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Польша» — «Венгрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.87.

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