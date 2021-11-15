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    Увидят ли зрители яркую игру в Варшаве?

    Польша — Венгрия. Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 по футболу 15 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Польша — Венгрия
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    Роберт Левандовски
    В понедельник, 15 ноября, сборная Польши на своем поле примет команду Венгрии в квалификации ЧМ-2022. Встреча группы А, которая пройдет в Варшаве, начнется в 22:45 по московскому времени. Польша — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 15 Ноября 2021 года
    Польша
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    Польша

    Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы A, имея на своем счету 20 очков.

    Единственное поражение в нынешнем отборе «орлы» потерпели в гостях у Англии (1:2), а в трех последних матчах они разобрались с Сан-Марино (5:0), Албанией (1:0) и Андоррой (4:1).

    В целом «бело-красные» успешно выступают этой осенью, а вот на Евро-2020 они провалились, набрав лишь 1 балл в группе со Словакией (1:2), Испанией (1:1) и Швецией (2:3).

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    Из-за травм за сборную Польши не сыграют Бартломей Дронговский, Аркадиуш Реца и Давид Ковнацкий.

    Венгрия

    Сборная Венгрии расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице группы А с 14 баллами.

    Этой весной мадьяры дважды уступили Албании (0:1 и 0:1), поделили очки с Англией (1:1), а также обыграли Андорру (2:1) и Сан-Марино (4:0).

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    • На Евро-2020 подопечные Марко Росси проиграли Португалии (0:3), а также сыграли вничью с Францией (1:1) и Германией (2:2). Из группы они не вышли, но оставили хорошее впечатление.

    Среди травмированных у венгров значатся Петер Гулачи, Вилли Орбан и Болла Бендегуз.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Польши — 1.47, победа сборной Венгрии — 6.90, ничья — 4.40.

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    Для команды Марко Росси эта игра не имеет особого значения, поскольку выше третьего места они не поднимутся и не попадут на чемпионат мира.

    А вот у «орлов» есть совсем крохотный шанс финишировать первыми. Что для этого нужно? Во-первых, как можно крупнее обыграть Венгрию. Во-вторых, дождаться поражения Англии от Сан-Марино.

    Откровенно говоря, чуда ждать не стоит, и полякам нужно готовиться к стадии плей-офф. Помня о том, что в Будапеште команды сыграли ярко (3:3), наш прогноз и ставка на варшавскую встречу — «победа сборной Венгрии с форой +1» за 1.87.

    Также возьмем «тотал больше 2,5» за 2.12. Этим сборным нет смысла отсиживаться в обороне, так как результат никак не повлияет на их будущее.

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    Польша — Венгрия: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 15.11.2021. Прогнозы на футбол. Увидят ли зрители яркую игру в Варшаве?
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