В понедельник, 15 ноября, сборная Польши на своем поле примет команду Венгрии в квалификации ЧМ-2022. Встреча группы А, которая пройдет в Варшаве, начнется в 22:45 по московскому времени. Польша — Венгрия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Польша

Сборная Польши занимает второе место в турнирной таблице группы A, имея на своем счету 20 очков.

Единственное поражение в нынешнем отборе «орлы» потерпели в гостях у Англии (1:2), а в трех последних матчах они разобрались с Сан-Марино (5:0), Албанией (1:0) и Андоррой (4:1).

В целом «бело-красные» успешно выступают этой осенью, а вот на Евро-2020 они провалились, набрав лишь 1 балл в группе со Словакией (1:2), Испанией (1:1) и Швецией (2:3).

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Из-за травм за сборную Польши не сыграют Бартломей Дронговский, Аркадиуш Реца и Давид Ковнацкий.

Венгрия

Сборная Венгрии расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице группы А с 14 баллами.

Этой весной мадьяры дважды уступили Албании (0:1 и 0:1), поделили очки с Англией (1:1), а также обыграли Андорру (2:1) и Сан-Марино (4:0).

На Евро-2020 подопечные Марко Росси проиграли Португалии (0:3), а также сыграли вничью с Францией (1:1) и Германией (2:2). Из группы они не вышли, но оставили хорошее впечатление.

Среди травмированных у венгров значатся Петер Гулачи, Вилли Орбан и Болла Бендегуз.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Польши — 1.47, победа сборной Венгрии — 6.90, ничья — 4.40.

Для команды Марко Росси эта игра не имеет особого значения, поскольку выше третьего места они не поднимутся и не попадут на чемпионат мира.

А вот у «орлов» есть совсем крохотный шанс финишировать первыми. Что для этого нужно? Во-первых, как можно крупнее обыграть Венгрию. Во-вторых, дождаться поражения Англии от Сан-Марино.

Откровенно говоря, чуда ждать не стоит, и полякам нужно готовиться к стадии плей-офф. Помня о том, что в Будапеште команды сыграли ярко (3:3), наш прогноз и ставка на варшавскую встречу — «победа сборной Венгрии с форой +1» за 1.87.

Также возьмем «тотал больше 2,5» за 2.12. Этим сборным нет смысла отсиживаться в обороне, так как результат никак не повлияет на их будущее.