Испания — Швеция прямая трансляция 14.11.2021, смотреть онлайн

В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матчав группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

В турнирной таблице «Испания» занимает 1 место с 16 очками, «Швеция» — 2 место с 15 очками.

Последний матч между собой: «Швеция» — «Испания» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Испания» — «Швеция». Коэффициент ставки — 2.27.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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