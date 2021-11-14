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    Испания — Швеция прямая трансляция 14.11.2021, смотреть онлайн

    Испания — Швеция: онлайн-трансляция матча начнется в 22:45

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    В 22:45 начнётся онлайн-трансляция матча «Испания» — «Швеция» в группе B отбора к чемпионату мира по футболу 2022 года.

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    В турнирной таблице «Испания» занимает 1 место с 16 очками, «Швеция» — 2 место с 15 очками.

    Последний матч между собой: «Швеция» — «Испания» 2:1 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Испания» — «Швеция». Коэффициент ставки — 2.27.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0.

    «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Испания — Швеция.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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