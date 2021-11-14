Испания
Сборная Испании за тур до завершения отборочного турнира единолично возглавляет свою группу. На данный момент в активе испанцев 16 очков.
На днях команда Луиса Энрике одержала гостевую победу над Грецией. Автором единственного гола стал Пабло Сарабия, реализовавший пенальти.
В октябре Испания играла в заключительном этапе Лиги наций. В полуфинале «фурия роха» одержала победу над Италией, а в решающем матче уступила французам.
В квалификации ЧМ Испания потерпела только одно поражение и пропустила лишь пять мячей.
Швеция
Швеция после семи сыгранных матчей находится на втором месте, отставая от Испании на одно очко.
Среди недели шведы неожиданно проиграли на выезде сборной Грузии — 0:2. Героем встречи стал Хвича Кварацхелия, забивший оба мяча в ворота «Тре Крунур».
Это поражение, по сути, можно считать ключевым для шведов. Теперь у них остаются мизерные шансы напрямую попасть на ЧМ.
Сборная Швеции выиграла только один из трех предыдущих матчей на выезде в квалификации ЧМ. Шведы также проиграли на поле Греции.
Прогноз и ставка
На Испанию в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу Швеции — за 9.10.
Шведы уже почти подарили Испании путевку на чемпионат мира. Победа Грузии стала настоящим подарком для Испании, которая благодаря этому вышла на первое место в группе.
И теперь испанцам достаточно не проиграть шведам в предстоящем матче. Но вряд ли хозяева станут скромничать.
Ставка — победа Испании с форой (-1,5) за 2.27.