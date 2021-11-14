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    Сможет ли Испания обыграть Швецию?

    Испания — Швеция. Прогноз (к. 2.27) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 14 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Испания — Швеция
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    Сборная Испании
    Сборная Испании сыграет на своем поле с командой Швеции в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 14 ноября в Севилье, начало — в 22:45 мск. Испания — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 14 Ноября 2021 года
    Испания
  • Мадрид
    •  Испания 22:45 Швеция Швеция
  • Стокгольм
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.70
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    Испания

    Сборная Испании за тур до завершения отборочного турнира единолично возглавляет свою группу. На данный момент в активе испанцев 16 очков.

    На днях команда Луиса Энрике одержала гостевую победу над Грецией. Автором единственного гола стал Пабло Сарабия, реализовавший пенальти.

    В октябре Испания играла в заключительном этапе Лиги наций. В полуфинале «фурия роха» одержала победу над Италией, а в решающем матче уступила французам.

    В квалификации ЧМ Испания потерпела только одно поражение и пропустила лишь пять мячей.

    Швеция

    Швеция после семи сыгранных матчей находится на втором месте, отставая от Испании на одно очко.

    Среди недели шведы неожиданно проиграли на выезде сборной Грузии — 0:2. Героем встречи стал Хвича Кварацхелия, забивший оба мяча в ворота «Тре Крунур».

    Это поражение, по сути, можно считать ключевым для шведов. Теперь у них остаются мизерные шансы напрямую попасть на ЧМ.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Сборная Швеции выиграла только один из трех предыдущих матчей на выезде в квалификации ЧМ. Шведы также проиграли на поле Греции.

    Прогноз и ставка

    На Испанию в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу Швеции — за 9.10.

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    Шведы уже почти подарили Испании путевку на чемпионат мира. Победа Грузии стала настоящим подарком для Испании, которая благодаря этому вышла на первое место в группе.

    И теперь испанцам достаточно не проиграть шведам в предстоящем матче. Но вряд ли хозяева станут скромничать.

    Ставка — победа Испании с форой (-1,5) за 2.27.

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    Испания — Швеция: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 14.11.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли Испания обыграть Швецию?
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