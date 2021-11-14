Сборная Испании сыграет на своем поле с командой Швеции в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 14 ноября в Севилье, начало — в 22:45 мск. Испания — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Испания

Сборная Испании за тур до завершения отборочного турнира единолично возглавляет свою группу. На данный момент в активе испанцев 16 очков.

На днях команда Луиса Энрике одержала гостевую победу над Грецией. Автором единственного гола стал Пабло Сарабия, реализовавший пенальти.

В октябре Испания играла в заключительном этапе Лиги наций. В полуфинале «фурия роха» одержала победу над Италией, а в решающем матче уступила французам.

В квалификации ЧМ Испания потерпела только одно поражение и пропустила лишь пять мячей.

Швеция

Швеция после семи сыгранных матчей находится на втором месте, отставая от Испании на одно очко.

Среди недели шведы неожиданно проиграли на выезде сборной Грузии — 0:2. Героем встречи стал Хвича Кварацхелия, забивший оба мяча в ворота «Тре Крунур».

Это поражение, по сути, можно считать ключевым для шведов. Теперь у них остаются мизерные шансы напрямую попасть на ЧМ.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Сборная Швеции выиграла только один из трех предыдущих матчей на выезде в квалификации ЧМ. Шведы также проиграли на поле Греции.

Прогноз и ставка

На Испанию в этом матче можно поставить за 1.42, ничью букмекеры предлагают за 4.75, а победу Швеции — за 9.10.

Шведы уже почти подарили Испании путевку на чемпионат мира. Победа Грузии стала настоящим подарком для Испании, которая благодаря этому вышла на первое место в группе.

И теперь испанцам достаточно не проиграть шведам в предстоящем матче. Но вряд ли хозяева станут скромничать.

Ставка — победа Испании с форой (-1,5) за 2.27.