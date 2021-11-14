Чорлука: У Хорватии просто лучше игроки, чем в России

Тренер сборной Хорватиирассказал, почему хорватам удалось обыграть Россию (1:0) в ключевом матче отбора ЧМ-2022.

«Мы провели сегодня очень хорошую игру. Был хороший прессинг, хорошо атаковали, просто не допускали ничего со стороны команды России. Но мы ожидали, что будем эту игру контролировать. Конечно, не ожидали такую погоду, но забили удачный гол и счастливы, что едем на чемпионат мира.

Почему перед матчем уверенно говорили о победе? Хотим — не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что команда России через стыки прошла дальше. Очень много здесь моих друзей. Буду болеть за Россию.

Конечно, россияне могут пройти на чемпионат мира. Они провели в этом сезоне очень много тяжелых игр и выигрывали. Надо, скажу просто по-хорватски, добавить яйца ключевым игрокам», — приводит слова Чорлуки «Спорт-Экспресс».