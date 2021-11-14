ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаРоссийский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • 18:52
    • Сборная России не удержала ничейный счет в матче с Хорватией
  • 21:03
    • Три очка Демидова помогли России победить Швецию на Турнире четырех наций
  • 20:49
    • Сборная Швеции — победитель Кубка Карьяла
  • 19:45
    • Карпин: Сборной России нужно было атаковать с первых минут, а не на последней
  • 19:10
    • Сборная России в третий раз в истории сыграет в стыковых матчах отбора ЧМ
    Все новости спорта

    Чорлука: У Хорватии просто лучше игроки, чем в России

    Футбол Сборная Хорватии Сборная России Футбол России ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Тренер сборной Хорватии Ведран Чорлука рассказал, почему хорватам удалось обыграть Россию (1:0) в ключевом матче отбора ЧМ-2022.

    Ведран Чорлука
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ведран Чорлука

    «Мы провели сегодня очень хорошую игру. Был хороший прессинг, хорошо атаковали, просто не допускали ничего со стороны команды России. Но мы ожидали, что будем эту игру контролировать. Конечно, не ожидали такую погоду, но забили удачный гол и счастливы, что едем на чемпионат мира.

    Почему перед матчем уверенно говорили о победе? Хотим — не хотим, если мы сравним две команды, у нас просто лучше игроки, чем в России. Это не неуважение к России, это просто правда, факт. Ожидаю, что команда России через стыки прошла дальше. Очень много здесь моих друзей. Буду болеть за Россию.

  • Российский автобус погряз в хорватском болоте. Команда Карпина не дотерпела несколько минут
  • Сборная России потерпела поражение со счетом 0:1 от команды Хорватии в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022. Рассказываем, как это было
  • Сегодня

    • Конечно, россияне могут пройти на чемпионат мира. Они провели в этом сезоне очень много тяжелых игр и выигрывали. Надо, скажу просто по-хорватски, добавить яйца ключевым игрокам», — приводит слова Чорлуки «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Кому достанется прямая путевка на ЧМ-2022?
  • Португалия — Сербия. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Испания обыграть Швецию?
  • Испания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Сколько шайб «Вашингтон» и «Питтсбург» забьют друг другу в столице?
  • «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 14 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Португалия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Испания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Северная Ирландия — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры