Армения — Германия: счет матча 1:4, обзор голов

Немцы открыли счет в матче на 15-й минуте. Мюллер и Хофман разыграли стеночку на правом краю атаки, далее прошёл прострел во вратарскую, куда рванул Кай Хаверц, в касание переправивший мяч в угол ворот.
В добавленное к первому тайму время в ворота хозяев был назначен пенальти — Восканян сначала двинул соперника по ногам, а потом выбил мяч. Илкай Гюндоган хладнокровно пробил с 11-метровой отметки — развёл вратаря и мяч по разным углам.
Счет стал крупным на 50-й минуте. Гюндоган несильно низом пробил от радиуса штрафной — мяч проскочил под руками Бучнева.
Хозяева отыграли один мяч на 59-й минуте, когда Нойхаус в штрафной наступил на ногу Тертеряну, заработав пенальти в свои ворота. Мхитарян с «точки» пробил по центру ворот, а тер Штеген завалился в угол.
На 64-й минуте Мхитарян выполнил неаккуратную передачу у своей штрафной, которую перехватил Хофман, после чего Йонас продвинулся вперёд и нанёс удар точно в ближний угол ворот.
Сборная Германии набрала 27 очков и заняла первое место в группе J, гарантировав себе путевку в финальную часть ЧМ-2022. Армения располагается на четвертой строчке, имея в активе 12 очков.
В стыковых матчах примет участие сборная Северной Македонии, которая обыграла в заключительном туре Румынию (3:1).