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    Сборная Германии разгромила Армению, Гюндоган оформил дубль

    Армения — Германия: счет матча 1:4, обзор голов

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    Сборная Армении потерпела домашнее поражение от команды Германии (1:4) в матче 10-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе J

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Немцы открыли счет в матче на 15-й минуте. Мюллер и Хофман разыграли стеночку на правом краю атаки, далее прошёл прострел во вратарскую, куда рванул Кай Хаверц, в касание переправивший мяч в угол ворот.

    В добавленное к первому тайму время в ворота хозяев был назначен пенальти — Восканян сначала двинул соперника по ногам, а потом выбил мяч. Илкай Гюндоган хладнокровно пробил с 11-метровой отметки — развёл вратаря и мяч по разным углам.

    Счет стал крупным на 50-й минуте. Гюндоган несильно низом пробил от радиуса штрафной — мяч проскочил под руками Бучнева.

    Хозяева отыграли один мяч на 59-й минуте, когда Нойхаус в штрафной наступил на ногу Тертеряну, заработав пенальти в свои ворота. Мхитарян с «точки» пробил по центру ворот, а тер Штеген завалился в угол.

    На 64-й минуте Мхитарян выполнил неаккуратную передачу у своей штрафной, которую перехватил Хофман, после чего Йонас продвинулся вперёд и нанёс удар точно в ближний угол ворот.

    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J
    Армения — Германия 1:4
    Гол: 0:1 Кай Хаверц (15') Армения: Stanislav Buchnev, David Terteryan, Тарон Восканян, Вараздат Ароян, Андре Калисир, Solomon Udo (Артак Григорян, 84'), Эдуард Сперцян, Хорен Байрамян (Лукас Селараян, 69'), Zhirayr Margaryan, Генрих Мхитарян (Narek Grigoryan, 76'), Саркис Адамян (Норберто Бриаско, 69') Германия: Кай Хаверц, Лерой Зане (Юлиан Брандт, 60'), Томас Мюллер (Лукас Нмеча, 60'), Йонас Хофман (Боте Баку, 84'), Илкай Гюндоган (Максимилиан Арнольд, 60'), Флориан Нойхаус (Кевин Фолланд, 73'), Давид Раум, Жонатан Та, Маттиас Гинтер, Тило Керер, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Тарон Восканян (45 + 3'), Флориан Нойхаус (58'), Максимилиан Арнольд (68')

    Сборная Германии набрала 27 очков и заняла первое место в группе J, гарантировав себе путевку в финальную часть ЧМ-2022. Армения располагается на четвертой строчке, имея в активе 12 очков.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    В стыковых матчах примет участие сборная Северной Македонии, которая обыграла в заключительном туре Румынию (3:1).

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