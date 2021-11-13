Спартак-2 — Кубань: смотреть онлайн трансляцию 13.11.2021

В 18:00 начнётся прямая трансляция матчав очередном туре ФНЛ.

Последний матч между собой: «Кубань» — «Спартак-2» 1:2 (полная статистика встреч). Это позволяет предположить, что сегодня нас ждет бескомпромиссный матч, в котором ни одна из команд не захочет уступать.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Спартак-2» — «Кубань». Коэффициент ставки — 1.84.

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