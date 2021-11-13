«Спартак-2»
Вторая команда «Спартака» с 26 очками находится в середине турнирной таблицы первой российской лиги. От опасной зоны она оторвалась на шесть баллов.
За всю турнирную дистанцию московской коллектив добился восьми побед, два поединка он завершил мировыми исходами и 11 раз он уходил с поля поверженным.
К данному поединку «красно-белые» подходят с 7-матчевой безвыигрышной серией, в которой они раз сыграли вничью и шесть встреч проиграли. Одно из фиаско было в минувшем туре в гостях от «Енисея» — 1:2.
14 из 26 общих баллов «Спартак-2» заработал в родных стенах, выиграв четыре матча при двух мировых и пяти поражениях, разница мячей — 11:13.
«Кубань»
На текущий момент «Кубань» с 20 зачетными баллами находится в зоне вылета, однако от безопасной строки она отстает всего лишь на три балла.
Краснодарский коллектив за 21 проведенный матч выиграл в шести из них. Еще два поединка он закончил вничью и потерпел аж 13 поражений.
В минувшем туре «южане» уступили на выезде «Велесу» со счетом 0:1, а перед этим они выиграли пять подряд встреч во всех турнирах, среди которых была и победа над «Краснодаром» 3:0 в Кубке России.
11 из 20 общих пунктов «Кубань» заработала вне родных стен в текущем чемпионате. Она выиграла три раза, дважды сыграла вничью и потерпела шесть фиаско.
В первом круге «Спартак-2» взял верх над «Кубанью» на ее поле со счетом 2:1.
Прогноз и ставка на «Спартак-2» — «Кубань»
В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Кубани» предлагают — 2.55.
На викторию «Спартака-2» дают — 2.67, ничья оценена — в 3.42.
Так как «Кубань» в последнее время набрала хорошую форму, а москвичи, напротив, имеют длительную серию без побед, то в этой игре отдаем предпочтение гостях, на которых и ставим с 0 форой.