В субботу, 13 ноября, в рамках 22-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» на своем поле сыграет против краснодарской «Кубани». Начало — в 14:00 по мск. «Спартак-2» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак-2»

Вторая команда «Спартака» с 26 очками находится в середине турнирной таблицы первой российской лиги. От опасной зоны она оторвалась на шесть баллов.

За всю турнирную дистанцию московской коллектив добился восьми побед, два поединка он завершил мировыми исходами и 11 раз он уходил с поля поверженным.

К данному поединку «красно-белые» подходят с 7-матчевой безвыигрышной серией, в которой они раз сыграли вничью и шесть встреч проиграли. Одно из фиаско было в минувшем туре в гостях от «Енисея» — 1:2.

Календарь и таблица ФНЛ

14 из 26 общих баллов «Спартак-2» заработал в родных стенах, выиграв четыре матча при двух мировых и пяти поражениях, разница мячей — 11:13.

«Кубань»

На текущий момент «Кубань» с 20 зачетными баллами находится в зоне вылета, однако от безопасной строки она отстает всего лишь на три балла.

Краснодарский коллектив за 21 проведенный матч выиграл в шести из них. Еще два поединка он закончил вничью и потерпел аж 13 поражений.

Прогнозы на ФНЛ

В минувшем туре «южане» уступили на выезде «Велесу» со счетом 0:1, а перед этим они выиграли пять подряд встреч во всех турнирах, среди которых была и победа над «Краснодаром» 3:0 в Кубке России.

11 из 20 общих пунктов «Кубань» заработала вне родных стен в текущем чемпионате. Она выиграла три раза, дважды сыграла вничью и потерпела шесть фиаско.

В первом круге «Спартак-2» взял верх над «Кубанью» на ее поле со счетом 2:1.

Прогноз и ставка на «Спартак-2» — «Кубань»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Кубани» предлагают — 2.55.

На викторию «Спартака-2» дают — 2.67, ничья оценена — в 3.42.

Так как «Кубань» в последнее время набрала хорошую форму, а москвичи, напротив, имеют длительную серию без побед, то в этой игре отдаем предпочтение гостях, на которых и ставим с 0 форой.