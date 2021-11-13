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    «Кубань» продолжит двигаться вверх

    «Спартак-2» — «Кубань». Прогноз, ставка (к. 1.84) на футбол, Чемпионат России, 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спартак-2» — «Кубань»
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    «Кубань»
    В субботу, 13 ноября, в рамках 22-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» на своем поле сыграет против краснодарской «Кубани». Начало — в 14:00 по мск. «Спартак-2» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Спартак-2»

    Вторая команда «Спартака» с 26 очками находится в середине турнирной таблицы первой российской лиги. От опасной зоны она оторвалась на шесть баллов.

    За всю турнирную дистанцию московской коллектив добился восьми побед, два поединка он завершил мировыми исходами и 11 раз он уходил с поля поверженным.

    К данному поединку «красно-белые» подходят с 7-матчевой безвыигрышной серией, в которой они раз сыграли вничью и шесть встреч проиграли. Одно из фиаско было в минувшем туре в гостях от «Енисея» — 1:2.

    Календарь и таблица ФНЛ

    14 из 26 общих баллов «Спартак-2» заработал в родных стенах, выиграв четыре матча при двух мировых и пяти поражениях, разница мячей — 11:13.

    «Кубань»

    На текущий момент «Кубань» с 20 зачетными баллами находится в зоне вылета, однако от безопасной строки она отстает всего лишь на три балла.

    Краснодарский коллектив за 21 проведенный матч выиграл в шести из них. Еще два поединка он закончил вничью и потерпел аж 13 поражений.

    Прогнозы на ФНЛ

    В минувшем туре «южане» уступили на выезде «Велесу» со счетом 0:1, а перед этим они выиграли пять подряд встреч во всех турнирах, среди которых была и победа над «Краснодаром» 3:0 в Кубке России.

    11 из 20 общих пунктов «Кубань» заработала вне родных стен в текущем чемпионате. Она выиграла три раза, дважды сыграла вничью и потерпела шесть фиаско.

    В первом круге «Спартак-2» взял верх над «Кубанью» на ее поле со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка на «Спартак-2» — «Кубань»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Кубани» предлагают — 2.55.

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    На викторию «Спартака-2» дают — 2.67, ничья оценена — в 3.42.

    Так как «Кубань» в последнее время набрала хорошую форму, а москвичи, напротив, имеют длительную серию без побед, то в этой игре отдаем предпочтение гостях, на которых и ставим с 0 форой.

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    «Спартак-2» — «Кубань»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. «Кубань» продолжит двигаться вверх
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