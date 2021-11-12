Герман Ткаченко: «Милан» продолжает интересоваться Миранчуком

Известный футбольный менеджерсообщил, чтопо-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Аталанты»

«Может, "Сассуоло" подойдёт Миранчуку, но после Де Дзерби они играют по-другому. Может, "Торино".

Насколько мне известно, один из главных интересантов — "Милан". Он был заинтересован и до "Аталанты", и этим летом.

Проблема в том, что у российских футболистов имидж сложно адаптирующихся. Из России редко кто сразу успешно выступает в Европе, как, например, Александр Головин и Эльдор Шомуродов. Ещё одна проблема — скауты мало смотрят на наших игроков», — приводит слова Ткаченко «РБК-Спорт».

Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти в «Дженоа», который недавно возглавил Андрей Шевченко.