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    Герман Ткаченко: «Милан» продолжает интересоваться Миранчуком

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    Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко сообщил, что «Милан» по-прежнему заинтересован в подписании полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Может, "Сассуоло" подойдёт Миранчуку, но после Де Дзерби они играют по-другому. Может, "Торино".

    Насколько мне известно, один из главных интересантов — "Милан". Он был заинтересован и до "Аталанты", и этим летом.

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    Ранее сообщалось, что Миранчук может перейти в «Дженоа», который недавно возглавил Андрей Шевченко.

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