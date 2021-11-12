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    Капитан молодежной сборной Словакии: Не смогли противостоять жесткому давлению России

    Футбол Сборная Словакии Евро-2023 U21 Сборная России Футбол России
    Капитан молодежной сборной Словакии Петер Покорны прокомментировал результат отборочного матча Евро-2023 против команды России (0:3).

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    «Выделить кого-то из состава сборной России? Трудно кого-то выделить. Вся команда играла хорошо в течение всего матча.

    Видимо, мы не выполнили свои обязанности. Хотя мы знали, что на нас будут оказывать жесткое давление, но мы не смогли ему противостоять, как было намечено.

    Каков план? Не хочу об этом сообщать, нас ждут следующие матчи, в котором мы хотим их осуществить.

    Какая сборная понравилась больше: сборная Испании или России? Их сложно сравнивать. Русская команда характерна прессингом, а испанская — передачей мяча.

    Не знаю, можно ли назвать мой удар в перекладину ключевым моментом матча. Русские сами корректировали и направляли игру», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

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